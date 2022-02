Drei Jahre nach Volksbegehren "Rettet die Bienen": Schwabens Städte sollen blühen

Drei Jahre nach dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" schickt Schwaben einen „Blühpaktberater“ in die Städte und Gemeinden, damit diese insektenfreundlicher werden. Wie das gelingen kann.

Würde eine Wildbiene hierzulande ein Zuhause suchen, sie hätte eine riesige Auswahl an menschengemachten Unterkünften, in die sie ziehen könnte. Von schlicht bis edel, flach bis vierstöckig, S bis XXL – sogenannte Insektenhotels gibt es mittlerweile in sämtlichen Ausführungen und Preisklassen. Das Problem: „Viele davon sehen gut aus, sind für Insekten aber gar nicht besonders interessant“, sagt Thomas Stahl. Manchmal ist weniger mehr, erklärt er: „Einfach in totes Holz ein paar Löcher bohren und an einer geeigneten Stelle ablegen – das reicht oft schon.“

Stahl muss es wissen, ist er doch quasi mitverantwortlich dafür, dass sich Biene und Co. bei uns wieder wohler fühlen und das dramatische, weltweite Artensterben (auch unter Insekten) ein Ende nimmt. Er ist seit knapp drei Monaten sogenannter Blühpaktberater bei der Regierung von Schwaben. Seine Aufgabe: Er soll den Städten und Gemeinden mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es darum geht, Grünflächen insektenfreundlicher zu gestalten. 30 schwäbische Kommunen haben sich im Rahmen eines Wettbewerbs um seine Dienste und einen Zuschuss aus dem mit einer halben Million Euro gefüllten Topf des bayerischen Umweltministeriums beworben – 14 von ihnen werden derzeit ausgewählt.

Naturschutz bringt Konfliktpotenzial mit sich

Vermutlich auch angeschoben durch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ vor drei Jahren hätten die Themen Naturschutz und Insektenfreundlichkeit zuletzt einen Schub bekommen, sagt Maria Bader, ebenfalls von der Regierung von Schwaben. Viele Projekte seien von Privatleuten, Vereinen oder Verbänden angestoßen, viele davon auf dem Land. Mit dem Programm „Blühende Kommunen“ wolle man nun gezielt auch in die Gemeinden und Städte gehen und öffentliche Flächen in vielfältige und hochwertige Lebensräume für heimische Insekten verwandeln.

„Rettet die Bienen“ – so lautet der Titel des erfolgreichsten bayerischen Volksbegehrens aller Zeiten.

Manche Kommunen seien schon selbst tätig geworden, anderen fehle das Personal, das Geld, das Wissen. Und hier kommt Thomas Stahl ins Spiel. „Es sind oftmals schon kleine Maßnahmen, mit denen sich aber viel bewirken lässt“, erklärt der Blühpaktberater. So sollten Wiesen, Straßenränder oder andere Grünstreifen weniger häufig gemäht, mehrjährig blühende und insektenfreundliche Pflanzen angesät und auch Nistplätze wie Sand- oder anfangs erwähntes Totholzhaufen angelegt werden.

Zudem sollten die entsprechenden Flächen nicht nur im Frühjahr blühen, sondern das ganze Jahr für Insekten geeignet sein – auch wenn das zu Konflikten mit Bürgern führen kann, wie Maria Bader weiß: „Im Winter werden viele Flächen aus praktischen Gründen oftmals komplett abgemäht. Die Tiere brauchen aber auch Überwinterungsmöglichkeiten. Es wäre daher besser, an manchen Stellen die Gräser, Kräuter oder Blumen einfach stehen und absterben zu lassen. Das sieht vielleicht nicht ganz so schön und sauber aus – aber das muss dann eben den Bürgerinnen und Bürgern erklärt werden.“

Überhaupt sei das Thema Sauberkeit und Ordnung ein großes und eines mit Konfliktpotenzial. Gerade im innerstädtischen Bereich, wo Zigarettenkippen, Kaffeebecher oder Plastiktüten gerne auf dem Boden landen und dann aus wild blühenden Grünstreifen auch nur schwer wieder entfernt werden können. Gleichzeitig gibt es nicht wenige Menschen, die wild vor sich hin wachsende Grünflächen als ungepflegt wahrnehmen. Auch hier gilt laut Maria Bader: „Die Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit ist ganz entscheidend.“

Kleine Grünflächen mit großer Wirkung

Stellt sich die Frage: Welche Rolle spielen innerstädtische Grünflächen für die – plakativ ausgedrückt– Rettung der Bienen überhaupt? Eine sehr große, sagen Bader und Stahl unisono: „Wir können da wahnsinnig viel erreichen.“ Zum einen, weil gerade in Städten eine erstaunlich hohe Artenvielfalt – unter anderem wegen höherer Temperaturen – herrsche, die es zu schützen gelte. Bahnhöfe beispielsweise seien aufgrund ihrer unterschiedlichen Bodenstrukturen und Vegetation "ein wahres Eldorado für Insekten", sagt Bader.

Zum anderen, weil es in den Kommunen zwar viele kleine Grünflächen gebe, die zusammengenommen aber einen großen Beitrag leisten könnten. Zumal Insekten oftmals gar nicht viel brauchen, um glücklich zu sein – manchmal genügt schon ein toter Ast, ein alter Maulwurfhügel oder eine nicht gemähte Wiese, um dem teuren Insektenhotel den Rang abzulaufen.

Internet-Tipp: Der sogenannte Blühpakt Bayern des Umweltministeriums umfasst neben den "Blühenden Kommunen" auch die Bereiche "Blühende Betriebe", Blühende Gärten" und "Blühendes Land". Informationen dazu und Tipps und Tricks, wie Gärten, Balkone, Wiesen oder Firmengelände insektenfreundlich gestaltet werden können, finden sich im Internet unter bluehpakt.bayern.de.