Nationalpark Bayerischer Wald bekommt Erweiterung

Um 605 Hektar Fläche wird der Nationalpark Bayerischer Wald erweitert.

Das an den tschechischen Nationalpark Böhmerwald (Sumava) angrenzende Gebiet wird damit den Angaben nach zum größten Waldnationalpark Deutschlands. Aus diesem Anlass gibt es in Mauth (Landkreis Freyung-Grafenau) am Mittwoch (14.00 Uhr) eine Feierstunde mit Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler).

Die Erweiterung war ein Geschenk anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Nationalparks im Jahr 2020 und war damals von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einem Festakt offiziell verkündet worden. Zuvor hatte der Ministerrat die Erweiterung beschlossen. Söder bezeichnete den Nationalpark als Schatz, den es zu schätzen und zu schützen gelte.

Seit der Eröffnung des Nationalparks Bayerischer Wald sind den Angaben nach dort 11.000 Tier-, Pilz- und Pflanzenarten nachgewiesen worden - darunter 16 Urwaldrelikt-Käferarten, aber auch Luchse, Fledermäuse, Biber und der gefürchtete Buchdrucker. Etwa 1,3 Millionen Menschen besuchen das Gelände jährlich.

(dpa)