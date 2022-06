Naturschutz

"Vogelphilipp" bekommt so viele Anfragen wie noch nie

So viel Arbeit hatte der "Vogelphilipp" in den vergangenen sieben Jahren noch nie: Die Vogelstimmenhotline des Bundes Naturschutz (BN) hat mit rund 5000 Einsendungen in diesem Jahr einen neuen Rekord aufgestellt, wie der BN am Mittwoch in Nürnberg bekanntgab.