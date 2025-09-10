Vorsicht auf den Straßen: DWD warnt am Mittwochmorgen vor Nebel

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am Mittwochmorgen in Bayern vorsichtig fahren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt wie bereits am Dienstagmorgen vor Nebelbänken. Teilweise könne die Sichtweite auf weniger als 150 Meter sinken, teilte der Wetterdienst mit. Betroffen sind unter anderem Augsburg und Teile Schwabens.

Von der Nebel-Warnung der Stufe 1 von 4 seien insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer betroffen. Der DWD empfiehlt, das Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen in Form von Nebelbänken anzupassen. Die Wetterwarnung gilt für Mittwoch, den 10. September, ab 6.09 Uhr. Spätestens um 9 Uhr morgens soll sich die Lage dem Wetterdienst zufolge wieder normalisieren.

Nebelwarnung des Deutschen Wetterdienstes für zahlreiche bayerische Landkreise

Die Wetterwarnung gilt für folgende Landkreise in Bayern:

Neu-Ulm

Ostallgäu

Dillingen an der Donau

Stadt und Landkreis Augsburg

Donau-Ries

Aichach-Friedberg

Neuburg-Schrobenhausen

Landsberg am Lech

Fürstenfeldbruck

Dachau

Stadt und Landkreis München

Freising

Erding

Mühldorf am Inn

Altötting

Rottal-Inn

Stadt und Landkreis Passau

Stadt und Landkreis Landshut

Dingolfing-Landau

Deggendorf

Straubing-Bogen und die Stadt Straubing

Stadt und Landkreis Regensburg

Cham

Schwandorf

Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg

Kehlheim

Pfaffenhofen an der Ilm

Stadt Ingolstadt

Eichstätt

Neumarkt in der Oberpfalz

Roth

Nürnberger Land

Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt und Landkreis Ansbach

Stadt Schwabach

Stadt Nürnberg

Stadt und Landkreis Fürth

Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kitzingen

Stadt und Landkreis Würzburg

Main-Spessart

Miltenberg

Bereits am Montagnachmittag warnte der DWD vor starkem Gewitter in Bayern. Auch vergangene Woche war es zu einem schweren Unwetter gekommen. Schwaben kam dabei noch glimpflich davon. Andere Regionen traf es stärker. Am Münchner Flughafen mussten zahlreiche Flüge umgeleitet oder gestrichen werden – zeitweise gab es sogar einen Abfertigungsstopp.