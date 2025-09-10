Vorsicht auf den Straßen: DWD warnt am Mittwochmorgen vor Nebel

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am Mittwochmorgen in Bayern vorsichtig fahren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt wie bereits am Dienstagmorgen vor Nebelbänken. Teilweise könne die Sichtweite auf weniger als 150 Meter sinken, teilte der Wetterdienst mit. Betroffen sind unter anderem Augsburg und Teile Schwabens.
Von der Nebel-Warnung der Stufe 1 von 4 seien insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer betroffen. Der DWD empfiehlt, das Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen in Form von Nebelbänken anzupassen. Die Wetterwarnung gilt für Mittwoch, den 10. September, ab 6.09 Uhr. Spätestens um 9 Uhr morgens soll sich die Lage dem Wetterdienst zufolge wieder normalisieren.
Nebelwarnung des Deutschen Wetterdienstes für zahlreiche bayerische Landkreise
Die Wetterwarnung gilt für folgende Landkreise in Bayern:
- Neu-Ulm
- Ostallgäu
- Dillingen an der Donau
- Stadt und Landkreis Augsburg
- Donau-Ries
- Aichach-Friedberg
- Neuburg-Schrobenhausen
- Landsberg am Lech
- Fürstenfeldbruck
- Dachau
- Stadt und Landkreis München
- Freising
- Erding
- Mühldorf am Inn
- Altötting
- Rottal-Inn
- Stadt und Landkreis Passau
- Stadt und Landkreis Landshut
- Dingolfing-Landau
- Deggendorf
- Straubing-Bogen und die Stadt Straubing
- Stadt und Landkreis Regensburg
- Cham
- Schwandorf
- Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg
- Kehlheim
- Pfaffenhofen an der Ilm
- Stadt Ingolstadt
- Eichstätt
- Neumarkt in der Oberpfalz
- Roth
- Nürnberger Land
- Weißenburg-Gunzenhausen
- Stadt und Landkreis Ansbach
- Stadt Schwabach
- Stadt Nürnberg
- Stadt und Landkreis Fürth
- Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
- Kitzingen
- Stadt und Landkreis Würzburg
- Main-Spessart
- Miltenberg
Bereits am Montagnachmittag warnte der DWD vor starkem Gewitter in Bayern. Auch vergangene Woche war es zu einem schweren Unwetter gekommen. Schwaben kam dabei noch glimpflich davon. Andere Regionen traf es stärker. Am Münchner Flughafen mussten zahlreiche Flüge umgeleitet oder gestrichen werden – zeitweise gab es sogar einen Abfertigungsstopp.
