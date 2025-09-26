Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Nebelwarnung in Bayern: DWD empfiehlt vorsichtiges Fahren

Wetter in Bayern

Autofahrer aufgepasst: Wetterdienst warnt in Nordschwaben vor Nebel

Auf den Straßen ist am Freitag Vorsicht geboten. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Nebelfeldern und stark eingeschränkter Sicht.
Von Quirin Hönig
    • |
    • |
    • |
    Am Freitagmorgen zeigt sich der Herbst mit Nebel. Autofahrer sollten vorsichtig unterwegs sein.
    Am Freitagmorgen zeigt sich der Herbst mit Nebel. Autofahrer sollten vorsichtig unterwegs sein. Foto: Patrick Pleul, dpa

    Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am Freitagmorgen in Bayern vorsichtig fahren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Nebelbänken. Teilweise könne die Sichtweite auf weniger als 150 Meter sinken, teilte der Wetterdienst mit. Betroffen sind unter anderem Teile Nordschwabens.

    Von der Nebel-Warnung der Stufe 1 von 4 seien insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer betroffen. Der DWD empfiehlt, das Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen in Form von Nebelbänken anzupassen. Die Wetterwarnung gilt für Freitag, den 26. September, ab 5.50 Uhr. Spätestens um 8.30 Uhr morgens soll sich die Lage dem Wetterdienst zufolge wieder normalisieren.

    Nebelwarnung des Deutschen Wetterdienstes für bayerische Landkreise

    Die Wetterwarnung gilt für folgende Landkreise in Bayern:

    • Neu-Ulm
    • Günzburg
    • Dillingen an der Donau
    • Donau-Ries
    • Weißenburg-Gunzenhausen
    • Stadt und Landkreis Ansbach
    • Neustadt an der Aisch — Bad Windsheim
    • Roth
    • Eichstätt
    • Neumarkt in der Oberpfalz
    • Stadt und Landkreis Regensburg
    • Kehlheim
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden