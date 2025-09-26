Autofahrer aufgepasst: Wetterdienst warnt in Nordschwaben vor Nebel

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am Freitagmorgen in Bayern vorsichtig fahren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Nebelbänken. Teilweise könne die Sichtweite auf weniger als 150 Meter sinken, teilte der Wetterdienst mit. Betroffen sind unter anderem Teile Nordschwabens.

Von der Nebel-Warnung der Stufe 1 von 4 seien insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer betroffen. Der DWD empfiehlt, das Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen in Form von Nebelbänken anzupassen. Die Wetterwarnung gilt für Freitag, den 26. September, ab 5.50 Uhr. Spätestens um 8.30 Uhr morgens soll sich die Lage dem Wetterdienst zufolge wieder normalisieren.

Nebelwarnung des Deutschen Wetterdienstes für bayerische Landkreise

Die Wetterwarnung gilt für folgende Landkreise in Bayern:

Neu-Ulm

Günzburg

Dillingen an der Donau

Donau-Ries

Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt und Landkreis Ansbach

Neustadt an der Aisch — Bad Windsheim

Roth

Eichstätt

Neumarkt in der Oberpfalz

Stadt und Landkreis Regensburg

Kehlheim