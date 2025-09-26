Autofahrer aufgepasst: Wetterdienst warnt in Nordschwaben vor Nebel

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten am Freitagmorgen in Bayern vorsichtig fahren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Nebelbänken. Teilweise könne die Sichtweite auf weniger als 150 Meter sinken, teilte der Wetterdienst mit. Betroffen sind unter anderem Teile Nordschwabens.
Von der Nebel-Warnung der Stufe 1 von 4 seien insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer betroffen. Der DWD empfiehlt, das Fahrverhalten an plötzlich auftretende Sichtbehinderungen in Form von Nebelbänken anzupassen. Die Wetterwarnung gilt für Freitag, den 26. September, ab 5.50 Uhr. Spätestens um 8.30 Uhr morgens soll sich die Lage dem Wetterdienst zufolge wieder normalisieren.
Nebelwarnung des Deutschen Wetterdienstes für bayerische Landkreise
Die Wetterwarnung gilt für folgende Landkreise in Bayern:
- Neu-Ulm
- Günzburg
- Dillingen an der Donau
- Donau-Ries
- Weißenburg-Gunzenhausen
- Stadt und Landkreis Ansbach
- Neustadt an der Aisch — Bad Windsheim
- Roth
- Eichstätt
- Neumarkt in der Oberpfalz
- Stadt und Landkreis Regensburg
- Kehlheim
