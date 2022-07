Bundeskanzler Scholz und Ehefrau zum Urlaub im Allgäu eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Ehefrau Britta Ernst sind am Montag zu ihrem Urlaub im Allgäu eingetroffen. Es ist nicht ihr erster Trip in die Region.

Entsprechende Meldungen kursierten schon länger, jetzt ist es soweit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verbringt seinen Sommerurlaub 2022 im Allgäu. Seit Montagabend ist er nach Informationen unserer Redaktion mit Ehefrau Britta Ernst in Nesselwang zu Gast. Die brandenburgische Bildungsministerin (SPD) hatte das Urlaubsziel Allgäu vor kurzem bereits der Bild-Zeitung genannt, allerdings nicht gesagt, in welchem Ort das Paar seine Ferien verbringt.

Olaf Scholz (64) und Britta Ernst (61) waren bereits im vergangenen Sommer auf Wandertour im Allgäu, damals ebenfalls in Nesselwang. Der Urlaub wurde durch die Flutkatastrophe im Ahrtal jäh unterbrochen: Scholz, damals noch Minister, reiste früher ab als geplant.

Bundeskanzler verbringt Ferien in Nesselwang

Offiziell bestätigt ist der Aufenthalt in Nesselwang nicht. Nach Informationen unserer Redaktion wird Scholz am Dienstag und Mittwoch wahrscheinlich auch noch nicht in der Region zu sehen sein – er arbeite noch vom Ferienhaus aus, heißt es.

Nesselwang ist ein Luftkurort mit rund 3800 Einwohnern im Ostallgäu. Touristen schätzen den Ort für seine Wanderwege, die Nähe zum Grüntensee und die bekannte Alpspitzbahn. Auch Schloss Neuschwanstein, der Forggensee, der Hopfensee und Kempten sind von Nesselwang aus nicht weit.

Olaf Scholz macht Urlaub: Wird das Allgäu das neue Südtirol?

Könnte das Allgäu also zum regelmäßigen Urlaubsziel des Bundeskanzlers werden, quasi das neue Südtirol? In der Alpen-Region verbrachte Angela Merkel bekanntlich am liebsten ihren Sommerurlaub als Bundeskanzlerin. Ihr Amtsvorgänger Helmut Kohl schätzte hingegen eher den Wolfgangsee in Österreich.

Kohl und Merkel hatten in der Vergangenheit stets möglichst ungezwungen wirkende Fotos stellen lassen, um die Urlaubsidylle zu verdeutlichen. Ob Olaf Scholz und Britta Ernst das auch machen, ist nicht bekannt, aber zu vermuten. Da solche Bilder vielfach veröffentlicht werden, dürften auch die Touristiker der Region ein Interesse daran haben.

Nicht nur Bundeskanzler Scholz schätzt das Allgäu als Urlaubsregion. Auch andere Politiker kamen in den vergangenen Jahren zum Erholen in die Region: Außenministerin Annalena Baerbock machte im Winter mit ihrer Familie eine Woche lang Ski-Urlaub bei Oberstaufen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kam schon für Besuche bei der Bergwacht ins Allgäu oder um eine Wanderung durch die Breitachklamm bei Oberstdorf zu machen. Und auch der frühere Bundespräsident Horst Köhler machte 2010 Urlaub im Allgäu – direkt nach seinem damaligen Rücktritt. (AZ)