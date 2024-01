Kleinkind stürzt aus Fenster sechs Meter in die Tiefe

Ein Kleinkind ist in Schwaben aus einem Fenster sechs Meter in die Tiefe gestürzt.

Das eineinhalbjährige Mädchen soll auf eine stark durchnässte Wiese gefallen sein und wurde deshalb nur leicht verletzt, so die Polizei am Sonntag. Das Mädchen soll am Samstag in einer Wohnung in der Gemeinde Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) über ein Sofa auf den Fenstersims geklettert sein. Das dortige Fenster soll zum Lüften geöffnet worden sein und das Mädchen fiel hinaus. Gegen den Vater, der das Kind zu der Zeit beaufsichtigen sollte, ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

(dpa)