Polizei fasst mutmaßlichen Schmuggler mit vier Kilogramm Kokain

Bei Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm haben Polizeibeamte am Mittwoch einen mutmaßlichen Kokainschmuggler gefasst. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach waren Beamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau am späten Nachmittag im Rahmen einer Schleierfahndung auf der A7 bei Vöhringen unterwegs. Dabei kontrollierten sie das Fahrzeug eines 24-Jährigen. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, in Richtung Albanien unterwegs zu sein. Im Auto fanden die Beamten laut der Mitteilung ein professionelles Schmuggelversteck, das etwa vier Kilogramm Kokain enthielt.

Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und das Fahrzeug des Mannes und nahm den Verdächtigen vorerst fest. Am Donnerstag wurde gegen ihn ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen und der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt weiter.