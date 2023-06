Rund 400.000 Euro Schaden bei Brand in Theater in Schwaben

Ein Brand in einem Theater in Schwaben hat einen Schaden von schätzungsweise 400.000 Euro verursacht.

Das Feuer war am Sonntagvormittag in einem Büro des Gebäudes in Neu-Ulm ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben, dadurch sei das Feuer auch entdeckt worden. Die Ursache des Brandes blieb zunächst unklar. Wann die Ermittler und Gutachter das Theater begehen können, ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt.

(dpa)