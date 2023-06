Neu-Ulm

Taucher findet Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg in See

Ein Sporttaucher hat eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg in einem See in Schwaben gefunden.

Der 35-Jährige habe die Waffe am Montag auf dem Grund des Sees nahe Neu-Ulm entdeckt und die Polizei verständigt, teilte die Behörde am Dienstag mit. Eine Firma zur Kampfmittelbeseitigung fand den Angaben zufolge heraus, dass es sich um eine britische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gehandelt haben soll. Die Waffe habe vor Ort gesprengt werden müssen, weil eine Bergung nach Angaben des Sprengkommandos nicht möglich gewesen sei, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ein Polizeihubschrauber habe vorher sichergestellt, dass sich keine weiteren Badegäste oder Taucher in dem See befanden. Gefahr durch die Handgranate oder etwaige Rückstände bestehe nicht mehr. Mitteilung Polizei (dpa)

