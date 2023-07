Autofahrer lebensgefährlich verletzt - Wagen brennt aus

Ein Autofahrer ist in Oberbayern mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 54 Jahre alte Mann am Freitag auf der Staatsstraße 2043 bei Bergheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache links von der Straße abkam. Das Elektrofahrzeug des Mannes kollidierte mit dem Baum und fing Feuer. Ersthelfer befreiten den bewusstlosen Mann, ehe das E-Auto vollständig ausbrannte. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

(dpa)