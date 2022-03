Autofahrer wird aus Wagen geschleudert und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 47-Jähriger im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ums Leben gekommen.

Ein Radfahrer hatte das stark beschädigte Fahrzeug am Sonntagmorgen neben der Fahrbahn in Neuburg an der Donau entdeckt und die Rettungskräfte verständigt, wie die Polizei mitteilte. Für den Autofahrer sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.

Vermutlich sei der 47-Jährige mit seinem Auto auf einer Verbindungsstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann mit einem Baum kollidiert. Der Wagen habe sich danach überschlagen und sei neben der Fahrbahn auf einem Acker zum Liegen gekommen. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls den Angaben zufolge aus seinem Fahrzeug geschleudert.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft soll ein Gutachter den genauen Hergang des Unfalls klären.

