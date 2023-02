Ermittlungen nach Tod von 19-Jährigem dauern an

Nach der Entdeckung der Leiche eines 19-Jährigen dauern die Ermittlungen zur Todesursache an.

Der Leichnam werde voraussichtlich erst am Mittwoch obduziert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Erst danach seien wohl weitere Angaben zu dem Fall möglich. Bislang schließt die Kripo weder ein Verbrechen, ein Unglück noch einen natürlichen Tod aus.

Der junge Mann hatte am Samstag eine Faschingsparty im oberbayerischen Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) besucht. Da er danach nicht mehr nach Hause kam, hatten seine Angehörigen aus dem benachbarten schwäbischen Rain (Landkreis Donau-Ries) ihn als vermisst gemeldet. Am Montagnachmittag wurde der 19-Jährige tot auf einem Grundstück in Bertoldsheim entdeckt.

(dpa)