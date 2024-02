Neuburg-Schrobenhausen

vor 51 Min.

Feuer in Siloturm in Oberbayern

In einem Siloturm in Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr sei vor Ort und lösche das Feuer auf dem Gelände eines Holzverarbeitungsbetriebs, hieß es in der Mitteilung. Informationen zur Brandursache, zum Schaden und zu Verletzten gab es zunächst nicht. (dpa)

