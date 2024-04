Totes Reh in Garten: Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Ein Hausbesitzer hat im oberbayerischen Neuburg an der Donau ein totes Reh in seinem Garten gefunden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der zuständige Jagdpächter nach dem Fund am Sonntag ein Einschussloch bei dem Tier entdeckt. Auch Teile eines Pfeils fanden sich demnach im Körper des Rehbocks. Die Polizei ging davon aus, dass sich das verwundete Tier in den Garten geschleppt hat und dort gestorben ist. Es werde nun wegen Jagdwilderei ermittelt.

(dpa)