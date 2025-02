Holocaust-Aufklärung auf Tiktok: „Wir brauchen neue Formate der Erinnerung“

Frau Siegert, auf Tiktok thematisieren Sie in maximal 90 Sekunden einen Aspekt des Nationalsozialismus. Wie kamen Sie dazu, die Themen Aufarbeitung und Erinnerung auf Sozialen Medien zu besprechen?

SUSANNE SIEGERT: Ich komme aus einem Dorf im Landkreis Altötting und habe 2020 angefangen, über das ehemalige Außenlager Mühldorfer Hart in meiner Heimat zu recherchieren, ein Außenlager des KZ Dachau. Ich war überrascht, dass man selbst über ein verhältnismäßig kleines Lager so viel herausfindet, auch über die einzelnen Menschen. Durch mein Journalismus-Studium und meinen Job im Bereich Marketing habe ich eine Affinität zu sozialen Medien und habe deshalb angefangen, das auf Instagram zu teilen. Dort habe ich vor allem Dokumente und Fotos gezeigt, Biografien erzählt und Interviews mit Überlebenden gezeigt. Das hat etwas mit mir gemacht und ich habe dann immer weiter recherchiert, auch zu anderen Opfergruppen und anderen Orten. Zwei Jahre später, also 2022, habe ich dann auf Tiktok meinen aktuellen Kanal gestartet.

Auf Tiktok sind auch rechte Akteure sehr erfolgreich. Wie viel Hass schlägt Ihnen dort entgegen?

SIEGERT: Insgesamt halten sich positive und negative Kommentare die Waage, vielleicht überwiegen sogar die positiven Rückmeldungen. Aber es gibt auch Kommentare, die ganz klar den Holocaust verharmlosen oder leugnen. Ich habe schon Sachen zur Anzeige gebracht, aber leider kostet es sehr viel Zeit und bisher hat es nie zu etwas geführt. Das ist sehr frustrierend. Deshalb bin ich mittlerweile dazu übergegangen, sehr viel zu löschen oder zu blockieren und nicht mehr weiterzuverfolgen. Dafür ist mir meine Zeit zu schade, die stecke ich lieber in konstruktiven Dialog. Im realen Leben habe ich bei persönlichen Begegnungen mit Menschen, die meine Videos schauen, zum Glück nur positive Erfahrungen gemacht.

Wie behauptet man sich mit komplexen Themen auf einer Plattform, die vor allem über Schnelligkeit funktioniert?

SIEGERT: Das Wichtigste ist der Einstieg. Die Menschen müssen sich die ersten Sekunden anschauen und nicht direkt zum nächsten Video gehen. Man darf keine Zeit verlieren und muss die Menschen sofort ins Thema reinziehen. Mir hat am meisten geholfen, selbst sehr viel Zeit auf Tiktok zu verbringen und zu verstehen, wie andere Menschen das machen. Auch Menschen, die ganz andere Themen haben als ich. Ich glaube, man muss sich der Schnelligkeit und der Tonalität von Tiktok anpassen, damit die Videos dort nicht aussehen wie Fremdkörper. Wenn man das schafft, kann man, glaube ich, jedes Thema erfolgreich auf Tiktok platzieren.

Sie haben über 200.000 Follower, einige Ihrer Videos wurden über eine Million Mal geklickt. Wie nehmen Sie das Interesse der jungen Generation am Nationalsozialismus wahr?

SIEGERT: Das Interesse ist sehr groß, das merke ich auch anhand der Fragen, die gestellt werden. Es ist aber auffällig, dass es oft sehr grundsätzliche Fragen sind. Zum Beispiel, wie die Nazis erkannt haben, wer jüdisch war, oder ob es in jedem Konzentrationslager eine Gaskammer gab. Mein Eindruck ist, dass es ein großes Bedürfnis gibt, selbst aktiv zu werden, und über die eigene Heimat oder die Familie zu recherchieren. Da gibt es nicht mehr so eine Berührungsangst. Ich erkläre in Videos deshalb auch, wie sie selbst recherchieren können und lege immer meine Quellen offen. Großes Interesse gibt es auch an weniger bekannten Themen, zum Beispiel zu queeren, schwarzen oder muslimischen Opfern. Ich glaube, das liegt daran, dass die Lebenswelt der jungen Menschen eine andere ist als die, die die Erinnerungskultur in Deutschland oftmals abbildet. Es gibt aber auch immer noch sehr viel Interesse an bekannten Opfern wie Anne Frank oder Sophie Scholl.

„Erinnerungskultur“ ist ein gutes Stickwort. Ihr Account heißt „keine.erinnerungskultur“. Was wollen Sie damit sagen?

SIEGERT: Das war damals eine sehr spontane Entscheidung, den Account so zu nennen. In der „Erinnerungskultur“ ist das Wort „erinnern“ enthalten und eigentlich heißt es, man kann sich nur an etwas erinnern, das man persönlich erlebt hat. Deswegen trifft der Begriff auf unsere Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nicht mehr ganz zu. Ich bin keine Gegnerin des Begriffs, aber ich bevorzuge das Wort Gedenkarbeit. Es enthält den Aspekt „Arbeit“ und das zeigt, dass es für uns alle Arbeit sein wird, die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Es ist eine andere Art der Auseinandersetzung ohne Überlebende, in der wir alle Akteurinnen und Akteure der Erinnerung sein müssen. Das wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Der Nationalsozialismus ist bald 100 Jahre her, gerade für junge Menschen ist das eine unglaublich lange Zeit.

Was braucht zeitgenössische Erinnerungsarbeit Ihrer Meinung nach, um alle Generationen zu erreichen?

SIEGERT: Das ist eine große Frage. Wir brauchen neue Formate, die berücksichtigen, dass die Gesellschaft diverser geworden ist. Menschen mit Migrationsgeschichte beispielsweise haben andere Anknüpfungspunkte an das Thema. Wir sollten uns alle als Akteurinnen und Akteure der Gedenkarbeit begreifen und die verschiedenen Perspektiven einbringen. Und genauso wie es andere Perspektiven braucht, braucht es auch andere Orte. Es ist wichtig, über die Orte in der eigenen Umgebung Bescheid zu wissen. Außerdem sollte Täterschaft klar benannt werden. Gerade jüngere Generationen sollten dazu Fragen stellen und dazu befähigt werden, sie zu beantworten. Aber das Sprechen über die NS-Verbrechen kann nicht sämtliche zeitgenössische Probleme lösen. Es wird immer behauptet, es sei wichtig über den Nationalsozialismus zu sprechen, um die AfD zu verhindern. Ich glaube, diese Erwartung sollten wir nicht haben. Es hat einfach seine Daseinsberechtigung, über den Nationalsozialismus zu sprechen, weil Deutschland so ist, wie es ist, wegen dieser Geschichte. Die Nachwirkungen dessen wird es immer geben.

Zur Person Susanne Siegert, 32, ist im Landkreis Altötting (Oberbayern) geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Seit 2015 lebt sie in Leipzig. Sie ist ausgebildete Journalistin und arbeitet in einer Marketing-Agentur. 2024 hat sie für die Arbeit mit ihrem Account „keine.erinnerungskultur“ den Grimme Online Award erhalten.

Icon Vergrößern Susanne Siegert klärt auf Tiktok über den Nationalsozialismus auf. Foto: Martin Neuhof Icon Schließen Schließen Susanne Siegert klärt auf Tiktok über den Nationalsozialismus auf. Foto: Martin Neuhof