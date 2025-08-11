Die älteste Bratwurst der Welt: Doch nicht „Made in Bavaria“?

Der begehrte Titel als „Älteste Bratwurststube der Welt“ ist bisher in den Freistaat gegangen. Nach einem Fund aus Thüringen wackelt nun aber die Krone. Das berichtete die Deutsche Presseagentur dpa. Dort fanden zwei Forscher ein Dokument, das einen neuen Bratwurstnachweis liefert - mehr als 100 Jahre früher.

Zufallsfund „älteste Bratwurst“? Das steht in dem Dokument

Martin Sladeczek, Projektleiter Welterbe der Thüringer Landeshauptstadt, und Karl Heinemeyer, emeritierter Historiker, interssierten sich eigentlich nur für die Geschichte der Erfurter Krämerbrücke. Bei den Nachforschungen kam jedoch eine Urkunde aus dem Jahr 1269 zum Vorschein, die von einer Hütte und einem Bräter auf der Brücke berichtet.

Was dieser „Bräter“ tatsächlich gebraten hat, verrät das Dokument aber nicht. Das Argument der Forscher gegen Kritiker des Fundes: „Wir wissen, was die Menschen im Mittelalter gegessen haben: Würste und gebratenes Fleisch.“

Wo genau sich die besagte Bratwurststube befunden haben soll, erforschen die beiden Männer in Erfurt aktuell noch. Jedoch sind sie bei ihren Recherchen auf eine Stelle an der Außenmauer eines Restaurants, die auf einen Abzug hinweisen könnten. Heute werden dort noch immer Bratwürste verkauft.

Die Thüringer Rostbratwurst könnte die älteste Bratwurst der Welt sein.

Bratwurtsduell jetzt auch zwischen Bayern und Thüringen

Den Titel trägt bisher das Regensburger Lokal „Wurstkuchel“. Ihr Nachweis aus dem Jahr 1378 hatte bisher auch gegen Ansprüche aus Nürnberg Bestand. Vor 25 Jahren duellierten sich die beiden bayerischen Städte um den Titel, damals gewann Regensburg.

Die Leidenschaft für Bratwürste haben aber nicht nur die Bayern. Die Wurst ist in Thüringen ebenso beliebt wie im Freistaat und ist Teil des kulturellen Erbes des Bundeslandes. Aber: Auch innerhalb Thüringens herrscht Uneinigkeit darüber, wer denn nun die weltweit älteste Bratwurst vorweisen kann.

„1 Groschen für Bratwurstdärme“ - Ist das der Nachweis?

In Arnstadt, ebenfalls in Thüringen, findet sich aus Sicht von Thomas Mäuer vom Deutschen Bratwurstmuseum der erste wirkliche Nachweis einer Bratwurst überhaupt: „1 Groschen für Bratwurstdärme“ sind eine Bestandsaufnahme aus Arnstadt.

Eine Urkunde der Stadt beinhaltet das Wort „Bratwurst“ - der Beweis für Mäuer. Datiert ist diese auf das Jahr 1404. Alle anderen Nachweise seien aus seiner Sicht nicht authentisch und zu weit hergeholt.

Es geht um die Wurst: Die Diskussionen über die „älteste Bratwurst der Welt" hat neuen Wind bekommen.

Nach Fund von neuem Bratwurstnachweis: Regensburger Lokal bleibt entspannt

So auch der Nachweis aus Regensburg. Die Wirtin des „Wurstkuchel“, Alexandra Meier, ist nach dem neuen Fund nicht beunruhigt. Gegenüber der dpa sagte sie: „Uns stört das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wir mögen die Bezeichnung eh nicht so gern.“

Was die Kunden überzeuge, sie die Qualität der Würste, welche Meiers Familie herstellt. Deswegen geht sie nicht davon aus, dass Besucher nicht mehr kommen würden, auch wenn die Erfurter Bratwurst älter sein sollte.

Übrigens: Bisher hat noch kein Lokal in Thüringen den Titel „Älteste Bratwurststube der Welt“ für sich beansprucht. Der Kampf um die Wurst ist noch nicht zu Ende.