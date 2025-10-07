Bayern-Frauen starten in der Königsklasse in Barcelona

Gleich gegen den FC Barcelona starten die Fußballerinnen des FC Bayern in die neue Ligaphase der Champions League. Der Meister aus München tritt am Dienstag (21.00 Uhr/Disney+) beim dreimaligen Titelgewinner mit Superstar Aitani Bonmatí an. Der VfL Wolfsburg fordert einen Tag später zu Hause Paris Saint-Germain.

Die Bayern-Frauen um DFB-Kapitänin Giulia Gwinn haben noch nie die Königsklasse gewonnen und müssen sich auf dem Weg ins erhoffte Viertelfinale auch Titelverteidiger Arsenal WFC stellen. Im vergangenen Jahr haben sowohl die Münchnerinnen als auch die Wolfsburgerinnen das Halbfinale verpasst.

Die Vorrunde wird zum ersten Mal in einer Ligaphase mit 18 Teams statt in Gruppen ausgetragen. Die vier besten Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die Fünf- bis Zwölftplatzierten treten in einer Play-off-Runde an.