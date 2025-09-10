Das Passagieraufkommen an Bayerns Flughäfen ist gestiegen

Die bayerischen Verkehrsflughäfen München, Nürnberg und Memmingen haben laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat) im ersten Halbjahr 2025 eine positive Entwicklung hingelegt. Insgesamt erhöhte sich das Passagieraufkommen an den drei Flughäfen um 4,9 Prozent. Rund 23,4 Millionen Passagiere wurden in diesem Zeitraum laut einer Pressemitteilung des LfStat befördert.

Die Anzahl der Starts und Landungen in Bayern sowie das Fracht- und Postaufkommen sind im Zeitraum Januar bis Juni 2025 ebenfalls gestiegen. Nach Auswertungen des Statistischen Bundesamts meldeten die drei Flughäfen knapp 186.000 Starts und Landungen und damit 4,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Menge der transportierten Luftfracht und -post stieg insgesamt um 7,5 Prozent auf gut 162.000 Tonnen an, teilte das LfStat mit.

Flughafen München verzeichnet 157.119 Starts und Landungen im ersten Halbjahr 2025

Bayerns größter Airport, der Franz-Josef-Strauß-Flughafen in München, verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 insgesamt 157.119 Starts und Landungen. Das entsprach einem Anstieg von 3,6 Prozent. Rund 19,8 Millionen Fluggäste flogen in München ab oder kamen an, ein Anstieg um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Fracht- und Postaufkommen ist um 7,7 Prozent auf 160.736 Tonnen gestiegen. Allerdings hatte der Flughafen München auch deutschlandweit im ersten Halbjahr 2025 die meisten Flugausfälle.

Der Flughafen Nürnberg „Albrecht Dürer“ meldete für denselben Zeitraum über 1,9 Millionen Passagiere — ein Anstieg um 10,3 Prozent. Hier wurden 16.289 Starts und Landungen laut dem LfStat registriert, was einem Zuwachs von 8,9 Prozent entspricht. Allerdings sank in Nürnberg das Fracht- und Postaufkommen um 6,1 Prozent auf 1636 Tonnen.

Passagieraufkommen am Allgäu-Airport in Memmingen steigt um 14,7 Prozent

Bayerns kleinster und jüngster Flughafen, der Allgäu Airport in Memmingen, verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 den größten Passagierzuwachs unter den drei Flughäfen im Freistaat. Mit knapp 1,7 Millionen Passagieren erlebte der Memminger Flughafen einen Zuwachs von 14,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 ist in auch in Memmingen die Zahl der Starts und Landungen auf 12.579 — um 16,8 Prozent — gestiegen.