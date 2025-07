Viel zu wenige Verkäufer und Erzieher: Fachkräftemangel verschärft sich drastisch

Der Fachkräftemangel in Deutschland verschärft sich rasant. Laut einer aktuellen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) können im Jahr 2028 voraussichtlich 768.000 Stellen nicht mit ausreichend qualifizierten Fachkräften besetzt werden. 2024 waren es im Schnitt 487.000. Besonders Erzieherinnen, Sozialarbeiter, Pflegerinnen und Verkäufer fehlen bundesweit.

„Die Struktur des deutschen Arbeitsmarktes hat sich stark verändert. Nicht mehr die Arbeitslosigkeit, sondern der Fach- und Arbeitskräftemangel ist das dringendste Problem“, sagte Gunther Schnabl, Wirtschaftswissenschaftler und Direktor des Flossbach von Storch Research Institutes, unserer Redaktion. Als Ursache für den Arbeitskräftemangel werde meist die Demografie genannt, so Schnabl weiter. „Das ist nur die halbe Wahrheit, weil die Bevölkerung in Deutschland durch Zuwanderung immer noch wächst.“

Ökonom fordert Abschaffung der Rente mit 63

Eine wichtige Rolle für den Arbeitskräftemangel spielt Schnabl zufolge der Staat. Um die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu entspannen, müsse etwa die Rente mit 63 abgeschafft und das Renteneintrittsalter erhöht werden, fordert er. Zudem spricht er sich für eine Reform des Bürgergeldes aus, „um höhere Arbeitsanreize für Bürgergeldempfänger zu schaffen“. Auch die Steuer- und Abgabenbelastung müsse sinken, um Deutschland für die Zuwanderung von Fachkräften attraktiver zu machen.

Auch Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf betonte gegenüber unserer Redaktion: „Mehr Tempo, mehr Effizienz und weniger Bürokratie sind notwendig, um qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten schnell in Arbeit zu bringen.“

Verkäufer und Erzieher fehlen besonders oft

Die Autoren der IW-Studie haben anhand der Daten von 2023 und der Trends der vergangenen Jahre prognostiziert, wie sich die Arbeitsmarktsituation in 1300 Berufen weiter entwickelt. Die größten Engpässe drohen demnach bei Verkäufern. Die Fachkräftelücke dort könnte auf 40.470 wachsen. Auf dem zweiten Platz folgen Kindererzieherinnen und -erzieher mit rund 30.800 Stellen, die nicht besetzt werden können. Dahinter liegen Sozialarbeit und -pädagogik mit mehr als 26.000 sowie Gesundheits- und Krankenpflege mit gut 21.350.

Wolfgang Puff, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern, spricht von einem „dramatischen Ausmaß“, das der Fachkräftemangel bereits jetzt angenommen habe. Im Einzelhandel etwa seien mindestens ein Viertel der Lehrstellen unbesetzt. „Es gibt schon Supermärkte, die ihre Frischetheken vor dem Ladenschluss schließen, weil sie einfach keine Verkäufer mehr haben.“ Andere Geschäfte würden ihre Öffnungszeiten reduzieren.

IHK: Fachkräftemangel trifft fast alle Bereiche

Man brauche ein Maßnahmenpaket zur Arbeitskräftesicherung, sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), gegenüber unserer Redaktion. „Dazu gehört, die breite Bildungsoffensive in Bayern mit aller Kraft fortzusetzen, die Beschäftigungschancen über Qualifizierungsmaßnahmen sowie berufliche Weiterbildung zu erhöhen und die Erwerbsbeteiligung auszuweiten, vor allem von Frauen und Älteren.“ Generell sei es das Gebot der Stunde, nicht genutzte Arbeitszeitpotenziale zu heben. „Teilzeitkräfte müssen motiviert werden, in Richtung Vollzeit aufzustocken.“ Darüber hinaus müsse die Politik die Jahresarbeitszeit in den Blick nehmen. „Wir haben im internationalen Vergleich die kürzesten Jahresarbeitszeiten, dies erhöht die Arbeitskosten deutlich. Wir unterstützen in diesem Zusammenhang den Plan der Bundesregierung, das Arbeitszeitgesetz zu flexibilisieren.“

Auch Christian Fischer, Leiter Abteilung Ausbildung bei der IHK Schwaben, weiß um die aktuellen Probleme. „Der Fachkräftemangel ist in Bayerisch-Schwaben bereits heute deutlich spürbar – und er trifft nahezu alle Branchen.“ Laut aktuellem Arbeitsmarktradar fehlen derzeit gut 19.000 Arbeitskräfte in Bayerisch-Schwaben. Bis 2028 werde der Arbeitskräftemangel auf rund 25.000 Personen weiter ansteigen. Betrachte man den Arbeitskräftemangel nach Qualifikationsniveau, so fehlen der IHK zufolge aktuell rund 11.000 Fachkräfte. „Die höchsten für 2028 erwarteten Engpässe quer durch alle Qualifikationsniveaus werden in Bayerisch-Schwaben für die Berufe Post- und Zustellerdienste, für den Verkauf und den Bereich Kinderbetreuung und -erziehung prognostiziert“, sagte Fischer.

Die Arbeitskräftesicherung sei deshalb eine wesentliche Herausforderung der nächsten Jahre. „Schon heute stellt der Arbeitskräftemangel für mehr als 40 Prozent der Unternehmen in Bayerisch-Schwaben ein wirtschaftliches Risiko dar, wie aus der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage hervorgeht“, erklärte Fischer. „Um die Wettbewerbsfähigkeit der bayerisch-schwäbischen Unternehmen auch in Zukunft zu erhalten, müssen alle Maßnahmen ausgeschöpft werden, um ungenutzte Potenziale auf dem Arbeitsmarkt noch besser zu nutzen und das Arbeitsvolumen insgesamt zu erhöhen.“ Dazu müssten zum Beispiel Arbeitskräfte verstärkt aus dem Ausland rekrutiert und auch jene Menschen in Beschäftigung gebracht werden, die bislang gar nicht oder nur in geringem Umfang am Arbeitsleben teilhaben, etwa weibliche Beschäftigte oder Rentner.