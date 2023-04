Kopp: Kirchenaustritte sind gesellschaftliches Thema

Dem künftigen Landesbischof Christian Kopp ist es wichtig, dass die evangelische Kirche in Bayern "weiter Kraft und Freude" ausstrahlt - auch wenn sie sich in einer Umbruchzeit befinde, in der viele Mitglieder gehen.

"Natürlich stellt sich schnell die Frage: Haben wir etwas falsch gemacht? Ich glaube aber, da steckt mehr dahinter", sagte er der Münchner "Abendzeitung" (Samstag). "Die Kirchenaustritte sagen nicht nur etwas über unsere Organisation, sondern auch über unsere Gesellschaft aus."

Das Thema der Moderne sei der einzelne Mensch. Wenn sich aber jeder Mensch nur für sein eigenes Leben interessiere, werde die Gemeinschaft brüchig. "Und das ist für uns, als Organisation, die sehr viel Wert auf Gemeinschaft legt, eine Herausforderung", ergänzte Kopp. Zudem seien kirchliche Traditionen und Riten in den vergangenen Jahren immer weniger praktiziert worden, die biblischen Geschichten seien immer weniger den Kindern weitererzählt worden. "Aber Religion braucht Wiederholung, braucht Einübung. Ich glaube, es ist nun die Zeit gekommen, in der wir viel ausprobieren und ermöglichen sollten, um herauszufinden, wie unsere Kirche in dieser Situation Kraft und Freude ausstrahlen kann."

Kopp war vor wenigen Wochen zum neuen Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern gewählt worden. Im Herbst tritt er offiziell die Nachfolge von Heinrich Bedford-Strohm an. "Der christliche Glaube ist politisch", betonte Kopp, derzeit noch Münchner Regionalbischof. "Er hat auf das ganze Leben Auswirkungen. Ich bin ja nicht nur in der Kirche Christ, sondern auch, wenn ich mit meinen Freunden in einem Restaurant zusammensitze. Wo Ungerechtigkeiten und Unfriede entstehen, da muss sich die Kirche zur Wort melden."

(dpa)