Warum warfen die Kelten von Manching Tote in einen Brunnen?

Sie suchten nach Sprengkörpern aus dem Weltkrieg und stießen auf eine wissenschaftliche Sensation. Auf dem Areal der großen Keltensiedlung bei Manching haben Archäologen die Überreste von drei Männern geborgen, die dort zur Zeit der Kelten in einen alten Brunnen geworfen worden waren - zusammen mit den Scherben von 48 Gefäßen und den Knochen von fünf Rindern, sieben Schweinen und sechs Schafen.

Doch warum landeten die Toten in dem Brunnen, einer davon mit einer Silbermünze am Schlüsselbein? Wurden sie verächtlich weggeworfen wie Abfall oder war es Teil eines Bestattungsrituals? Das sei derzeit noch ein Rätsel, sagte Grabungsleiter Sebastian Hornung unserer Redaktion. „Ob sie jetzt kultisch bestattet oder als Oper einer Kneipenschlägerei entsorgt wurden, keine Ahnung.“ Nach zehn oder 20 Jahren Forschung und aufwändigen Untersuchungen der Skelette, von denen zwei nahezu vollständig sind, werde man vielleicht mehr wissen - auch über die Todesursache.

Die Forschung nimmt an, dass es bei den Kelten in Notzeiten Menschenopfer gegeben hat. Antike Quellen berichten davon. Archäologen fanden in England und Frankreich menschliche Knochen, deren Verletzungen auf rituelle Tötungen hindeuten. In der Manchinger Keltenstadt dagegen hat man laut Hornung bisher nur wenige Überreste von Toten gefunden - und so etwas wie in dem antiken Brunnen schon gar nicht.

Dabei gilt das Oppidum südöstlich von Ingolstadt als Europas besterforschte Keltensiedlung. Rund zwölf Prozent des Areals wurden bislang ausgegraben. Die Siedlung war Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus von einem sieben Kilometer langen Wall umgeben und von bis zu 10.000 Menschen bewohnt. Sie lebten von Landwirtschaft, Handel und Handwerk. Warum und wann genau die Stadt im ersten Jahrhundert vor Christus Schritt für Schritt aufgegeben worden ist, ist nach wie vor umstritten. „Wir wissen nicht genau, wann es endete“, sagt Stefanie Berg vom Landesamt für Denkmalpflege.

Ist das aus dem berühmten Manchinger Keltengold geworden? Eingeschmolzene Goldklumpen.

Ende des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Ausgrabungen. In größerem Stil rückten die Archäologen an, als Hitlers Militär über Teilen des Kelten-Oppidums einen Flugplatz errichtete. Die Start- und Landebahnen aus der Nazizeit wurden nach dem Krieg ausgebaut, begleitet von Archäologen und Kampfmittelexperten auf der Suche nach alter Munition und Blindgängern. Oft allerdings stoßen die Sonden der Sprengstoffexperten auf Metall, das schon die Kelten zurückließen.

So war es auch bei den jüngsten Ausgrabungen zwischen 2021 und 2024. Auslöser war eine neue Kreuzung an der B 16. Die Ausgrabungstrupps suchten das Gelände mit Metallsonden ab, siebten Erdreich und bargen mehr als 40.000 Tüten mit neuen Fundstücken - darunter zahlreiche Knochen von Schweinen und Rindern. Diese lieferten den Kelten von Manching offenbar Fleisch, Schafe und Ziegen waren mehr als Woll- und Milchlieferanten gefragt. Daneben auf dem Speiseplan: Getreideprodukte und Fisch. Von Wildschweinen, wie sie den Kelten in den Asterix-Comics als Leibgericht angedichtet werden, ist dagegen keine Rede.

Die Vielfalt von Funden ermögliche den Forschenden neue Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt dieser im Süden Deutschlands vor den Römern herrschenden Kultur, sagt Generalkonservator Mathias Pfeil vom Landesamt für Denkmalpflege. „Wir sehen, wie die Menschen lebten und arbeiteten, sich ernährten und welche technischen Fähigkeiten sie entwickelt hatten.“ Ein Fundstück zeigt darüber hinaus laut Pfeil, wie die Kelten von Manching sich selbst gesehen haben.

Kann der Bronze-Krieger von Manching den geraubten Keltenschatz ersetzen?

Es ist die gut sieben Zentimeter große Bronze-Statuette eines Kriegers mit Schild und Schwert, die vermutlich schon im dritten Jahrhundert in einem Graben landete. Als sie nun wieder ans Licht kam, war sie mit einer graugrünen Schicht bezogen, welche die Restauratoren des Landesamts vorsichtig entfernt haben. Zum Vorschein gekommen ist ein filigranes Kunstwerk, für das vor weit mehr als 2000 Jahren zunächst ein Wachsmodell und dann eine Gussform aus Ton geschaffen wurde, in die dann die glühend heiße Bronze floss.

Der 3,7 Kilogramm schwere Kelten-Goldschatz wurde einst in einer Bodenvitrine im Museum in Manching ausgestellt.

Dabei unterlief den keltischen Künstlern ein kleines Missgeschick, das Schwert weist eine kleine Lücke auf. Restaurator Thomas Stöckl nimmt an, dass die Statuette deshalb als Übungsstück für Lehrlinge herhalten musste, darauf wiesen Spuren von Feilarbeiten hin. In der heutigen Zeit ist der Bronze-Krieger von Manching dagegen von unschätzbarem Wert. Er gehört dem Staat und wo er einst stehen wird, ist noch offen. Wobei das für Albert Gürtner keine Frage ist. Pfaffenhofens Landrat war am Mittwoch zur Präsentation der Funde nach München gekommen und warb für das Kelten- und Römer-Museum in Manching als neue Heimat des kleinen Kriegers. Das Museum könne nach dem Raub des Goldschatzes eine neue Attraktion gut gebrauchen.