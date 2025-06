Tod auf offener Straße – Schreckenstat versetzt Kleinstadt nördlich von München in Aufruhr

Ein Streit unter drei Männern eskaliert mitten in einer bayerischen Kleinstadt – mit tödlichem Ausgang: In Neufahrn bei Freising kam es am Dienstagnachmittag zu einer bewaffneten Auseinandersetzung, bei der ein Mann ums Leben kam. Die Tat geschah auf offener Straße, wie das zuständige Polizeipräsidium auf Nachfrage unserer Redaktion schildert.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise zum flüchtigen Tatverdächtigen und warnt die Bevölkerung.

Neufahrn bei Freising: Tödliche Auseinandersetzung in Wohngebiet

Am Dienstag nach 16.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz im Bereich Am Hart in Neufahrn bei Freising gerufen. Nach ersten Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord kam es dort zu diesem Zeitpunkt zu einem bewaffneten Konflikt zwischen drei Männern. Einer von ihnen wurde durch einen scharfen Gegenstand so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstarb.

Ein zweiter Tatbeteiligter konnte in unmittelbarer Nähe des Tatorts von den Einsatzkräften festgenommen werden. Der dritte Mann, allem Anschein nach ebenfalls direkt an der Auseinandersetzung beteiligt, konnte flüchten.

Polizei Oberbayern bittet Bevölkerung um Hinweise zum Flüchtigen

Nach Angaben der Polizei flüchtete der Gesuchte in südliche Richtung. Derzeit laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Die Einsatzbehörden bitten um erhöhte Aufmerksamkeit in der Region.

Die Beschreibung des Flüchtigen: Er ist etwa 180 cm groß, hat braune Haare, trägt eine graue Jacke sowie eine dunkle, lange Hose. Unklar ist derzeit, ob der Mann verletzt oder weiterhin bewaffnet ist. Die Bevölkerung wird ausdrücklich davor gewarnt, sich der Person zu nähern. Stattdessen soll bei Sichtung umgehend die Notrufnummer 110 gewählt werden.

Mann stirbt in Neufahrn: Kriminalpolizei Erding übernimmt Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Erding hat bei dem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Der genaue Ablauf des Geschehens, die Hintergründe der Tat sowie die Beziehung der drei Männer zueinander sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Neufahrn bei Freising ist eine Gemeinde mit etwas mehr als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, sie liegt nördlich von München und unweit des Flughafens der bayerischen Landeshauptstadt.

Neufahrn: Ermittler setzen auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei appelliert an Zeuginnen und Zeugen, sich bei Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall oder dem flüchtigen Tatverdächtigen umgehend zu melden. Auch kleinere Wahrnehmungen könnten im Rahmen der Ermittlungen von Bedeutung sein. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf unter 110 entgegen.

In Mittelfranken kam es wenige Tage zuvor zu einem tödlichen Messerangriff – eine 19-Jährige ist dringend tatverdächtig.