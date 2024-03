Ehefrau schwer verletzt: Mögliche Tatwaffe gefunden

Nach dem Fund einer schwer verletzten Frau in der Oberpfalz haben Ermittler eine mögliche Tatwaffe gefunden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der infrage kommende Gegenstand bei einer Suche rund um den mutmaßlichen Tatort am Donnerstag gefunden. Details nannte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unter Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht: "Es könnte sich dabei um Täterwissen handeln und die Verletzte ist nach wie vor nicht vernehmungsfähig."

Die Ermittler verdächtigen den 31 Jahre alten Ehemann der Frau, die 29-Jährige lebensgefährlich verletzt zu haben. Er sitzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Polizisten hatten die Verletzte und ihren Mann am Montag auf einem Feldweg in Neumarkt in der Oberpfalz angetroffen.

Schnell fiel der Verdacht darauf, dass der Deutsche seiner Frau die Verletzungen zugefügt haben könnte. Der 31-Jährige wurde deshalb festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten am Freitag weiter an.

(dpa)