Mann in Wohnung erstochen

Ein 25 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Neumarkt in der Oberpfalz getötet worden.

Nach einem Notruf, wonach jemand durch mindestens einen Stich verletzt worden sei, fanden Polizisten den Mann am Donnerstagabend in einer Wohnung - kurz darauf starb er, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 46-Jähriger befand sich den Angaben zufolge ebenfalls in der Wohnung. Er wurde als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Hintergründe waren noch unklar.

(dpa)