Täter nach Supermarkt-Überfall weiterhin flüchtig

Nach dem Überfall auf einen Supermarkt in der Oberpfalz mit einer Schusswaffe ist der Täter noch immer auf der Flucht.

"Die Ermittlungen laufen", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Kriminalpolizei habe am Montag Anwohnerinnen und Anwohner nach möglichen Hinweisen befragt.

Der Unbekannte hatte am Montagmorgen die Mitarbeiter des Supermarktes in Postbauer-Heng (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Er erbeutete einen niedrigen dreistelligen Betrag und floh dann. Die Suche nach ihm - auch mit Hubschrauber - war bislang erfolglos.

(dpa)