Zwillinge und doch sehr verschieden: Maya hat das Downsyndrom, Zoe nicht

Plus Noch bevor sie auf die Welt kamen, war klar: Maya und Zoe Engelhart werden grundverschieden sein. Denn Maya hat das Downsyndrom. Was das im Alltag für die Familie bedeutet.

Aufgeregt sind sie schon, die beiden. Zu nervös aber auch nicht. Schließlich haben sie für die Hip-Hop-Aufführung lange genug geprobt. Zoe hilft Maya dabei, ihre Maske abzuziehen, dann stehen sie auf und reihen sich ein, um mit den anderen Jugendlichen in Schwarz und Glitzer die Bühne zu betreten.