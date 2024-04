Neuschwanstein

9 Jahre und 21 Tonnen Sandstein: Bildhauer baut Schloss Neuschwanstein nach

Plus Thomas Doneis baut seit über neun Jahren das Schloss Neuschwanstein aus Sandstein nach. Was den Künstler antreibt - und was ihm "Schmerzen pur" bereitet hat.

Von Felix Futschik

Im Frühjahr 2015 hat Thomas Doneis die ungewöhnliche Idee. Der Bildhauer will Schloss Neuschwanstein aus einem 21 Tonnen schweren Sandsteinblock nachbauen. Neun Jahre später ist er fast am Ziel. Nächstes Jahr im August will der 55-Jährige fertig sein. Dann wird er nach eigenen Angaben etwa 30.000 Arbeitsstunden investiert haben. Was den in Wendeburg bei Braunschweig lebenden Mann antreibt? Er will das fertige Schloss verkaufen und mit dem Erlös soziale Projekte unterstützen.

Schloss Neuschwanstein hat schon zahlreiche Menschen kreativ werden lassen. Nicht nur Historiker, Architekten und zahlreiche Touristen sind von dem Märchenschloss in Schwangau fasziniert: Im vergangenen Jahr zum Beispiel kam Felix Mezei ins Ostallgäu. Er baute das Schloss aus über 57.000 Legosteinen nach. Für den 40 Kilogramm schweren Nachbau brauchte er drei Jahre.

