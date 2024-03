Urteil im Neuschwanstein-Prozess: Könnte Täter abgeschoben werden?

Plus Troy B. ist wegen Mordes und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Wo muss der US-Amerikaner ins Gefängnis?

Nach dem Urteilsspruch im Prozess um den Mord an einer US-Touristin nahe Schloss Neuschwanstein stellen sich viele die Frage, wie es jetzt für den Verurteilten weitergeht. Der US-Amerikaner Troy B. wurde wegen Mordes, versuchten Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge zu einer lebenslange Freiheitsstrafe verurteilt.

Kurz nach Prozessende kündigte dessen Verteidiger Alexander Stevens an, eine Revision prüfen zu wollen. Dafür wolle man jedoch erst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten. Immerhin habe das Gericht in seinem Urteil auf eine Sicherungsverwahrung verzichtet.