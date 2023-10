Stimmkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Sie suchen die Wahlergebnisse der Bayernwahl? Hier gibt es die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land.

Am 8. Oktober 2023 findet in Bayern die Landtagswahl statt und Bürger und Bürgerinnen aus den insgesamt 91 Bezirken des Freistaats geben ihre Stimmen ab. In manchen Stimmkreisen wird außerdem zeitgleich die das Amt des Landrates und des Bürgermeisters neu gewählt. Der Stimmkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land liegt in Mittelfranken und hat die Stimmkreisnummer 510.

Unmittelbar nach Beendigung der Stimmenauszählung haben wir in diesem Artikel die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 für Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land für Sie. Zusätzlich gibt es hier die Ergebnisse der letzten Bayernwahl vom Jahr 2018.

Wahlergebnisse für Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Am Tag der Wahl sind die Wahllokale in ganz Bayern bis 18 Uhr geöffnet. So lange konnte dort jeder wahlberechtigte Bürger zur Wahl gehen. Für jeden, der am Wahltermin keine Zeit hatte oder nicht vor Ort war, hatte die Option im Voraus Briefwahl zu beantragen und so seine Stimme abzugeben.

Die Landtagswahl läuft immer gleich ab. Es gibt eine Erst- und eine Zweistimme und aus beiden Stimmen ergibt sich schließlich die Gesamtstimme, die am Ende entscheidet, wie viele Sitze eine Partei im Landesparlament erhält. Die Erststimme steht für den Direktkandidaten, von denen der mit den meisten Stimmen in den Landtag kommt. Die Zweitstimme steht für die Kandidaten in die Parteien aus den Listen.

Alle Infos sowie das Ergebnis der Bayernwahl für den Stimmkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land finden Sie nach der Stimmenauszählung in unserem Datencenter. Es stellt sich dann auch heraus, ob die Ergebnisse der Bayernwahl mit den Prognosen aus den Umfragen übereinstimmen.

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 510 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Das sind die Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Stimmkreises Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land (510). Weitere Gemeinden, die zu Fürth und Umgebung gehören, finden Sie im Stimmkreis Fürth (509):

Landkreis: Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Gemeinden aus dem Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land:

Ammerndorf

Cadolzburg

Großhabersdorf

Langenzenn

Puschendorf

Roßtal

Wilhermsdorf

Die Verwaltungsgemeinschaften:

Obermichelbach-Tuchenbach mit Obermichelbach und Tuchenbach

mit und Veitsbronn mit Seukendorf und Veitsbronn

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land

Um einen Vergleich mit der diesjährigen Landtagswahl zu ziehen, finden Sie hier das Wahlergebnis der Wahl von 2018. Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land hatte eine Wahlbeteiligung von etwa 74 Prozent, Direktkandidat wurde Hans Herold von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 510 von 2018:

CSU : 41,5 Prozent

41,5 Prozent Grüne: 13,2 Prozent

13,2 Prozent Freie Wähler : 12,8 Prozent

12,8 Prozent SPD : 12,3 Prozent

12,3 Prozent AfD : 9,5 Prozent

9,5 Prozent Die Linke : 3,2 Prozent

3,2 Prozent FDP : 3,1 Prozent

3,1 Prozent Sonstige: 4,4 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land:

CSU : 43,4 Prozent

43,4 Prozent Grüne: 14,1 Prozent

14,1 Prozent Freie Wähler : 11,2 Prozent

11,2 Prozent SPD : 10,8 Prozent

10,8 Prozent AfD : 9,3 Prozent

9,3 Prozent Die Linke : 3,4 Prozent

3,4 Prozent FDP : 3,3 Prozent

3,3 Prozent Sonstige: 4,4 Prozent

Die CSU hatte 2018 mit 43,4 Prozent den mit Abstand höchsten Stimmenanteil. Im Vergleich zum Stimmkreis Fürth war diese in Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land noch um fast zehn Prozentpunkte stärker. Vergleichsweise lagen die Grünen dagegen bei nur 14,1 Prozent, die Freien Wähler waren bei 11,2 Prozent, gefolgt von der SPD auf Platz vier mit 10,8 Prozent.