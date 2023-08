Jugendliche nachts maskiert mit Spielzeugwaffen unterwegs

Zwei Jugendliche sind in der Nacht zum Sonntag maskiert mit Spielzeugwaffen in Mittelfranken unterwegs gewesen.

Ein Zeuge sah die beiden mit einer Pistole auf dem Festplatz in Neustadt an der Aisch und verständigte die Beamten, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten durchsuchten die beiden Jungen im Alter von 14 und 12 Jahren und fanden die Masken und zwei Spielzeugpistolen. Die Eltern der Beiden holten ihre Kinder auf der Dienstelle ab. Da die Waffen täuschen echt ausgesehen haben, wird gegen den 14-Jährigen ein Verstoß gegen das Waffengesetz geprüft.

(dpa)