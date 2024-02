Mann stirbt nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

Nach einem Wohnungsbrand im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch ist ein lebensgefährlich verletzter Mann wenig später im Krankenhaus gestorben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am frühen Freitagmorgen ein Feuer in der Wohnung des 43-Jährigen im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen, hätten schon Flammen aus einem Fenster der Wohnung geschlagen. Den Angaben zufolge begaben sich die meisten der Bewohnerinnen und Bewohner selbst aus dem Haus, während der 43-Jährige zunächst vermisst wurde. Feuerwehrleute retteten den Mann schließlich aus der brennenden Wohnung. Er musste demnach vor Ort wiederbelebt werden und kam dann in eine Klinik.

Warum genau das Feuer ausbrach, war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Erste Ermittlungen zur Brandursache deuteten jedoch darauf hin, dass der Brand mutmaßlich fahrlässig verursacht wurde.

