27-Jähriger wird aus Transporter geschleudert und stirbt

Ein 27-Jähriger ist in der Oberpfalz aus seinem Transporter geschleudert worden und gestorben.

Er war am Donnerstagabend mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2122 in Richtung Eschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Transporter kam demnach nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Mann wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch am Unfallort.

Ein automatischer Notruf des Mobiltelefons des 27-Jährigen alarmierte die Beamten, wie ein Sprecher sagte. Der 27-Jährige hatte sich allein im Transporter befunden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer lag den Angaben nach zunächst nicht vor.

(dpa)