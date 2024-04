Mann gart Schweinefilet in Zimmer: Feuerwehreinsatz

Appetit auf Lendchen - das hat einem Bewohner eines Alten- und Pflegeheims in Neustadt im Landkreis bei Coburg eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit eingebracht.

Der Mann hatte am Samstagabend in seinem Zimmer auf einem Elektrogrill eine Schweinelende gegart - und damit den Rauchmelder ausgelöst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es entstand zwar kein offenes Feuer und auch kein Sachschaden - die Feuerwehr musste trotzdem ausrücken.

Der etwa 50 Jahre alte und laut Polizei pflegebedürftige Mann habe mit dem Garen auf dem Zimmer gegen die Hausordnung und Brandschutzvorschriften verstoßen. Ihn erwarte nun ein Ordnungsgeld von rund 100 Euro. Unklar blieb, ob der Mann das Lendchen grillte, weil ihm das Heimessen nicht schmeckte - oder ob er einfach noch Hunger hatte.

(dpa)