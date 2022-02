Mann tötet Freundin in Neutraubling - und stellt sich der Polizei

In Neutraubling bei Regensburg hat ein Mann offenbar seine Freundin umgebracht und sich danach selbst bei der Polizei angezeigt.

Am Sonntag wurde eine 27-jährige Frau tot in der Wohnung ihres Freundes in Neutraubling bei Regensburg in der Oberpfalz aufgefunden. Zuvor hatte ihr 36-jähriger Freund bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er seine Freundin getötet habe. Der Anruf erfolgte gegen 7 Uhr morgens. Nachdem die Beamten und ein Notarzt am Tatort eingetroffen waren, konnten sie nur noch den Tod der Frau feststellen.

Kind der Getöteten war in Tatwohnung

Der 36-Jährige gab an, die Frau getötet zu haben. Er leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. In der Wohnung war auch ein Kind im Grundschulalter, offenbar das Kind der Getöteten. Laut Polizei sei der mutmaßliche Täter nicht der Vater. Die Beamten nahmen das Kind mit. Ob das Kind Augenzeuge der Tat wurde, ist unklar.

Wie die Frau umgebracht wurde, sei noch nicht geklärt. Aufgrund der Verletzungen der Getöteten nehmen die Ermittler aber an, dass sie mit einem Messer erstochen wurde. Die Obduktion der Leiche am Montag soll Gewissheit bringen. Ebenfalls am Montag soll der mutmaßliche Täter dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

