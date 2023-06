Erster Fürther Test "okay": Srbeny trifft vom Punkt

Trainer Alex Zorniger bezeichnete das erste Testspiel der SpVgg Greuther Fürth, auch wenn er mit der Torausbeute des Fußball-Zweitligisten nicht ganz zufrieden war.

Wenige Tage nach dem Trainingsstart gewannen die Fürther Profis das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung beim Landesligisten 1. FC Herzogenaurach mit 6:0 (2:0).

Sidney Raebiger und Branimir Hrgota trafen vor der Pause. In der zweiten Hälfte waren Julian Green, Neuzugang Dennis Srbeny jeweils mit Elfmetern erfolgreich. Die weiteren Torschützen gegen den Gegner aus der sechsten Liga waren am Samstag Armindo Sieb und Nils Seufert. "6:0 gegen einen Landesligisten ist okay", kommentierte Zorniger, der bemerkte: "Ich hätte gerne pro Liga zwei Tore, das haben wir nicht ganz geschafft. Aber ansonsten war ich sehr zufrieden."n der zweiten Hälfte habe man den Gegner "ein bisschen müde gespielt" gehabt.

(dpa)