24-Jähriger wegen Brandstiftung festgenommen

Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Niederbayern ist ein Bewohner wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen worden. Gegen den 24-Jährigen sei am Mittwoch Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit. Er werde verdächtigt, das Feuer in dem Haus in Abensberg (Landkreis Kelheim) gelegt zu haben. Die Ermittlungen zum Motiv und zum genauen Tathergang dauern an.

Ein 63-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte am Dienstagabend ein Feuer in seinem Kellerabteil bemerkt und die Polizei gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die anderen Bewohner des Hauses wurden vorsorglich nach draußen gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.