26-Jähriger attackiert Pizza-Lieferantin mit Messer

Ein Mann im Landkreis Landshut soll eine Pizza-Lieferantin mit einem Messer von hinten attackiert haben, nachdem sie seine Wohnung verlassen hatte. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft führen nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchten Mord durch, teilte die Polizei mit.

Am Samstag überreichte die 25-jährige Lieferantin dem 26-jährigen Mann in Geisenhausen seine Pizza. Als sie die Wohnung verließ, habe der Mann versucht, mit einem Messer auf sie einzustechen. Die junge Frau konnte den Angriff mit der Hand abwehren und sich in ihr Auto flüchten. Sie erlitt leichte Verletzungen und verständigte die Polizei.

Motiv des Täters ist noch unklar

Die Polizei nahm den 26-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest. Er wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Polizei untersucht das mögliche Motiv des Mannes. (mit dpa)