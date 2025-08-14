75-Jähriger nach tagelanger Suche tot in Weiher gefunden

Ein seit Dienstag als vermisst gemeldeter 75-Jähriger ist in Niederbayern tot aufgefunden worden. Die Leiche des Mannes sei am Donnerstag von einem Angler in einem Weiher bei Deggendorf entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Nun werde in dem Fall ermittelt. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung. Man gehe von einem Unfall aus - nicht aber von einem Badeunfall.