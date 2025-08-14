Icon Menü
Niederbayern: 75-Jähriger nach tagelanger Suche tot in Weiher gefunden

Niederbayern

75-Jähriger nach tagelanger Suche tot in Weiher gefunden

Ein Mann angelt an einem niederbayerischen Weiher. Er macht einen schockierenden Fund.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei geht von einem Unfall aus. (Symbolbild)
    Die Polizei geht von einem Unfall aus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein seit Dienstag als vermisst gemeldeter 75-Jähriger ist in Niederbayern tot aufgefunden worden. Die Leiche des Mannes sei am Donnerstag von einem Angler in einem Weiher bei Deggendorf entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

    Nun werde in dem Fall ermittelt. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung. Man gehe von einem Unfall aus - nicht aber von einem Badeunfall.

