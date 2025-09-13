Tödlicher Verkehrsunfall in Niederbayern: 76-Jähriger kollidiert mit Kleintransporter

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 8 auf Höhe des Vilshofener Ortsteils Sandbach ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Toten. Ersten Polizeiinformationen zufolge geriet ein 76-jähriger Mann aus dem Landkreis Passau auf die Gegenfahrbahn, als er in Fahrtrichtung Passau unterwegs war.

Mann kollidiert mit Kleintransporter – alle Insassen schwer verletzt

Nachdem der Mann von der Fahrbahn abgekommen war, kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, in dem drei Personen saßen. Warum der 76-Jährige von seiner Fahrspur abkam, ist bislang unklar. Er erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Alle drei Insassen des Kleintransporters wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt und wurden nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Verkehrsunfall Vilshofen: Transporter-Fahrer wird eingeklemmt

Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr war mit Einsatzkräften vor Ort und musste den Mann befreien. Neben 60 eingesetzten Kräften der Feuerwehren Sandbach, Vilshofen an der Donau Windorf, Schalding rechts der Donau und Neustift, waren auch zahlreiche medizinische Rettungskräfte sowie zwei Rettungshubschrauber vor Ort. Auch eine Flug-Drohne kam zum Einsatz. Die Rettungs- und Einsatzkräfte wurden durch Vertreter der Notfall-Seelsorge unterstützt.

Infolge des schweren Unfalls war die Bundesstraße 8 für rund vier Stunden vollständig gesperrt. Feuerwehr und Polizei richteten eine Umleitung für den Verkehr ein. Wegen Landungen und Starts der Hubschrauber war kurzfristig der Zugverkehr der angrenzenden Bahnlinie beeinträchtigt.

Die Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau übernahm die Unfallaufnahme vor Ort und die Absicherung der Unfallstelle. Für die Ermittlungen zur Unfallursache wurde ein unabhängiger Unfall-Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Zu einem tödlichen Unfall war es auch erst wenige Tage zuvor bei Vöhringen gekommen: Ein Autofahrer verunglückte wegen eines medizinischen Notfalls. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Versuche und weiterer Reanimation durch Notarzt und Rettungsdienst starb der Mann an der Unfallstelle.