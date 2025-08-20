Icon Menü
Niederbayern: 80-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Niederbayern

Niederbayern

80-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Niederbayern

Beim Schwimmen in einem Weiher in Atting geht ein Senior plötzlich unter. Begleiter des Mannes wählen den Notruf.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Trotz sofortiger medizinischer Versorgung starb der Mann in einem Krankenhaus. (Symbolbild)
    Trotz sofortiger medizinischer Versorgung starb der Mann in einem Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein 80-Jähriger ist bei einem Badeunfall in einem Weiher bei Atting (Landkreis Straubing-Bogen) ums Leben gekommen. Begleiter des Seniors wählten den Notruf, nachdem der Mann beim Schwimmen rund 30 Meter vom Ufer entfernt plötzlich unterging und nicht mehr auftauchte, wie die Polizei mitteilte.

    Taucher der Wasserwacht bargen ihn wenig später aus dem Wasser. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung starb der 80-Jährige in einem Krankenhaus.

    Die Kriminalpolizei Straubing übernahm die Ermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Es sei von einem tragischen Unfallgeschehen auszugehen.

