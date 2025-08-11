92-Jähriger fährt mit Auto gegen Hauswand - schwer verletzt

Ein 92-Jähriger ist in Niederbayern ungebremst gegen eine Hauswand gefahren und schwer verletzt worden. Nachdem der Mann bei Tann (Landkreis Rottal-Inn) gegen einen Gartenzaun gefahren war, sei er von der Autofahrerin im Wagen hinter ihm bei der Polizei gemeldet worden, teilten die Ermittler mit.

Das in Schlangenlinien fahrende Auto sei dann von der Straße abgekommen und ungebremst gegen eine Hausmauer geprallt. Der Fahrer habe dabei schwere Verletzungen erlitten und sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Die Hauswand sei schwer beschädigt worden. Die Höhe des Schadens lasse sich noch nicht genau beziffern, so die Polizei.