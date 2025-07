Betrunkener Autofahrer attackiert nach Unfällen Polizisten

Ein betrunkener Autofahrer hat in Niederbayern zwei Unfälle verursacht und anschließend Polizisten attackiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 47-Jährige am Freitag mit seinem Sportwagen zunächst gegen einen Gartenzaun in Osterhofen (Landkreis Deggendorf) und flüchtete. Kurz darauf rammte er einen Bauzaun, beschädigte diesen und setzte seine Fahrt erneut fort.

Passanten bemerkten den Mann schließlich in seinem ramponierten Wagen, hinderten ihn an der Weiterfahrt und riefen die Polizei. Den Angaben zufolge verweigerte der Mann einen Atemalkoholtest. Als er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden sollte, leistete er demnach Widerstand – und trat, schlug, beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten.

Sein Führerschein wurde laut Polizei sichergestellt. Es sei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.