Betrunkener flüchtet vor Polizei – Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei hat in Straubing mit einem Hubschrauber nach einem betrunkenen Autofahrer gefahndet. Der 56-Jährige hatte zuvor einen Unfall gebaut, seine Ex-Partnerin bedroht und beleidigt und war mit überhöhtem Tempo vor der Polizei geflüchtet, wie die Beamten mitteilten. Seine Flucht endete schließlich im Straßengraben.

Zunächst war der Mann den Angaben nach mit dem Auto gegen einen Stein gefahren und danach zu Fuß zu seiner Ex-Partnerin gelaufen, wo er sie bedrohte und beleidigte. Die Polizei nahm ihn vorübergehend fest, ließ ihn nach einer Blutprobe aber wieder gehen, wie es hieß. Kurz darauf sei er erneut bei der Frau aufgetaucht – diesmal mit dem Auto seiner Eltern. Er beleidigte sie laut Polizei erneut, beschädigte einen Briefkasten und fuhr dann weiter. Als die Beamten ihn anhalten wollten, sei er mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet.

Weil die Polizisten ihn aus den Augen verloren, kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand, ein Polizist wurde leicht verletzt. Gegen den 56-Jährigen ermittle die Polizei nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht und Bedrohung.