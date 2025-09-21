Eltern fahren betrunken mit drei Kindern im Auto

Ein betrunkenes Paar ist im niederbayerischen Landkreis Kelheim mit ihren drei Kindern im Auto unterwegs gewesen. Die 31-jährige Mutter am Steuer des Wagens hatte Polizeiangaben zufolge zudem keinen Führerschein. Beamte kontrollierten die Familie in der Nacht, weil die Eltern mit ihren Kindern im Alter von vier, sieben und 14 Jahren nahe Riedenburg außerhalb ihres Autos auf einer Landstraße standen.

Bei der Fahrerin hätten die Beamten einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille festgestellt, sagte ein Polizeisprecher. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Der 32-jährige Familienvater war demnach ebenfalls betrunken. Als Halter des Autos ermittle die Polizei wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn, hieß es. Außerdem sei das Jugendamt über den Vorfall informiert worden.