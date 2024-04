Ermittlungen zum Großbrand bei Passau laufen weiter

Die Ermittlungen nach einem Großbrand im niederbayerischen Hofkirchen bei Passau gehen weiter.

Die Brandursache sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Fünf Mehrfamilienhäuser waren am Ostermontag im Ortskern in Flammen aufgegangen. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Häuser sind nicht mehr bewohnbar.

Der Schaden betrage mehr als eine Million Euro, sagte die Polizeisprecherin. In der Spitze kämpften rund 240 Einsatzkräfte gegen das Feuer. Ein Haus musste abgerissen werden, für die restlichen verhängte das Landratsamt ein Betretungsverbot. Der Brand war zunächst in einer Garage ausgebrochen und hatte dann auf die benachbarten Wohnhäuser übergegriffen.

(dpa)