Frau stirbt bei Autounfall: Tochter wird schwer verletzt

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Niederbayern ist eine 69 Jahre alte Frau noch an der Unfallstelle gestorben.

Ihre Tochter erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 69-Jährige geriet demnach am Freitag auf der Bundesstraße 299 zwischen Neustadt an der Donau und Siegenburg (Landkreis Kelheim) aus zunächst unklaren Gründen mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Auto samt Anhänger eines 43 Jahre alten Mannes zusammen.

Die 69 Jahre alte Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Ihre 50 Jahre alte Tochter und Beifahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge zerstört. Die Straße war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauerten an.

(dpa)