Freundin unter Verdacht nach Tod von 27-Jährigem

Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung in Niederbayern steht dessen Freundin unter Verdacht. Die 30-Jährige sei vorläufig in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an.

Der 27-Jährige war Ende Juni in Eging am See (Landkreis Passau) gefunden worden, die Freundin des Mannes hatte Polizeiangaben zufolge selbst den Notruf gewählt. Polizei und Rettungskräfte öffneten die Tür der verschlossenen Wohnung. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Die Obduktion der Leiche ergab laut Polizei später, dass der Mann durch einen Stich in den Oberkörper gestorben sei. Zur mutmaßlichen Tatwaffe wollte die Polizeisprecherin unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben machen.