Fußgängerin wird von Radlader erfasst und stirbt

In Niederbayern ist eine Frau von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 76-Jährige in Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) zu Fuß eine Straße überqueren, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Radlader wollte in einen Baustellenbereich einfahren. Wie genau es zu dem Unfall am Samstag kam, lässt die Staatsanwaltschaft nun von einem Gutachter untersuchen.

