Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Niederbayern: Mann bedroht Autofahrerin mit Axt

Niederbayern

Mann bedroht Autofahrerin mit Axt

Eine Autofahrerin bemerkt abends einen auf der Straße liegenden Mann. Sie bremst, dann steht der Mann auf - und greift zur Axt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Weil der Mann sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, brachten ihn die Polizisten in eine psychiatrische Fachklinik. (Symbolbild)
    Weil der Mann sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, brachten ihn die Polizisten in eine psychiatrische Fachklinik. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Mann hat eine Autofahrerin auf einer Straße bei Deggendorf mit einer Axt bedroht. Die Frau musste Polizeiangaben zufolge bremsen, weil der Mann auf der Fahrbahn lag. Dann sei der 61-Jährige aufgestanden, habe die neben ihm liegende Axt genommen und sei mit erhobener Axt auf das Auto der 67-Jährigen zugelaufen.

    Die Frau fuhr mit ihrem Wagen laut Polizei zunächst rückwärts davon und rief die Polizei. Der Mann lief den Angaben nach in den angrenzenden Wald, wo Polizeibeamte ihn schließlich fanden. Laut Polizei war er bei dem Vorfall am Samstagabend betrunken. Weil er sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, brachten ihn die Polizisten in eine psychiatrische Fachklinik.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden